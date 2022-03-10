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СНГ 10.03.2022 21:05

Макрон рассчитывает на новый контакт с Путиным через двое суток

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует новый разговор с президентом России Владимиром Путиным через 48 часов.

"Мы вновь поговорим об этом (о ситуации на Украине - ИФ) через 48 часов", - сказал он журналистам перед саммитом ЕС в Версале, рассказывая о контактах с российским лидером. Макрон отметил, что целью этих контактов является "прекращение огня, поиски политического решения конфликта".

Говоря о том, как до сих пор проходили эти контакты, Макрон заявил, что чувствует "тревогу, пессимизм".

Макрон подчеркнул, что "дипломатическое решение могут найти именно Россия и Украина, а мы, со своей стороны, можем помогать сделать это".

Президент Франции указал, что в ходе своих контактов с РФ будет пытаться "повлиять на Россию, подтолкнуть ее к компромиссам".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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