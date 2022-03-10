SpaceX планирует в марте запустить на орбиту еще одну группу интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX в марте собирается вывести на орбиту очередную, третью по счету за месяц партию интернет-спутников Starlink, следует из данных специализированного сайта Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 46 мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить 19 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракеты Falcon 9 компании SpaceX 3 и 9 марта вывели на орбиту группы из 47 и 48 космических аппаратов соответственно.

Предстоящий будет уже 42-м запуском группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из более 2,2 тыс. космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.