SpaceX планирует в марте запустить на орбиту еще одну группу интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX в марте собирается вывести на орбиту очередную, третью по счету за месяц партию интернет-спутников Starlink, следует из данных специализированного сайта Spaceflight Now.
Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 46 мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить 19 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Ракеты Falcon 9 компании SpaceX 3 и 9 марта вывели на орбиту группы из 47 и 48 космических аппаратов соответственно.
Предстоящий будет уже 42-м запуском группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из более 2,2 тыс. космических аппаратов.
В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
Главы МИД России и Азербайджана обсудили запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы
Алиев и Эрдоган обсудили Украину и двустороннее сотрудничество
Байрамов рассчитывает обсудить с Лавровым ситуацию на Украине
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
KOBIA направит 212,5 тыс. манатов на проведение семинаров в сфере ресторанного бизнеса
Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам - глава МИД
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Западные компании должны остановить отправку грузов в Россию - Зеленский
Убытки Украины от разрушений достигли $100 млрд
Макрон не считает возможным сейчас запускать процедуры вступления Украины в ЕС
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новое назначение в AccessBank: Джафар Гамидов назначен Главой Департамента Развития Информационных Технологий
Нигяр Байрамова встретилась с членами Caspian Energy Club
Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров