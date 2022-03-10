Burger King прекратил поддержку российской сети

Burger King приостановил поддержку сети ресторанов в России на уровне операций, маркетинга и цепочки поставок, а также не будет утверждать решения об инвестициях и расширении в РФ, говорится в сообщении компании.
Ранее Burger King объявил, что направит всю прибыль от франчайзинговых операций на гуманитарную помощь украинским беженцам.
В России у компании нет собственных ресторанов, мастер-франчайзи Burger King на российском рынке является ООО "Бургер Рус".
На прошлой неделе пресс-служба сети в России сообщила, что Burger King не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает ее как один из стратегических рынков.
В РФ сеть Burger King объединяет 800 предприятий быстрого обслуживания.
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