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Бизнес и законодательство 10.03.2022 21:38

Burger King прекратил поддержку российской сети

Burger King приостановил поддержку сети ресторанов в России на уровне операций, маркетинга и цепочки поставок, а также не будет утверждать решения об инвестициях и расширении в РФ, говорится в сообщении компании.

Ранее Burger King объявил, что направит всю прибыль от франчайзинговых операций на гуманитарную помощь украинским беженцам.

В России у компании нет собственных ресторанов, мастер-франчайзи Burger King на российском рынке является ООО "Бургер Рус".

На прошлой неделе пресс-служба сети в России сообщила, что Burger King не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает ее как один из стратегических рынков.

В РФ сеть Burger King объединяет 800 предприятий быстрого обслуживания.

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Тэги: РОССИЯ, BURGER/KING, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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