РФ предложит ЕАЭС обнулить пошлины на ввоз овощей, ряда продуктов для детей, какао - Минэкономразвития

Россия внесет предложение в Евразийскую экономическую комиссию временно обнулить импортные пошлины на ряд овощей, группы товаров для детей и ряд других, сообщила пресс-служба Минэкономразвития по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.

"На заседании принято решение о подготовке предложений для рассмотрения на площадке Евразийской экономической комиссии о временном обнулении пошлин на ряд товаров, в том числе на картофель, лук, чеснок, капусту, морковь, какао, фруктовые пюре и др. А также группы товаров для детей: готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, и основа для производства заменителей грудного молока", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития уточняют, что итоговые предложения будут вынесены на заседание Евразийской экономической комиссии, которая состоится 17 марта.