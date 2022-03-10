Эрдоган в разговоре с Байденом отметил важность посредничества Турции в российско-украинском кризисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом отметил важность посредничества Турции в поиске решения российско-украинского кризиса, сообщает агентство "Анадолу" в четверг.
"В ходе беседы президент Эрдоган указал на важность того, чтобы Турция выступала в качестве посредника в поиске решения российско-украинского кризиса", - пишет агентство.
По его информации, лидеры США и Турции также обсудили региональную политику, а также турецко-американские отношения.
Президент Турции также заявил Байдену о необходимости отменить необоснованные санкции против турецкого оборонного сектора.
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