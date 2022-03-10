Эрдоган в разговоре с Байденом отметил важность посредничества Турции в российско-украинском кризисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом отметил важность посредничества Турции в поиске решения российско-украинского кризиса, сообщает агентство "Анадолу" в четверг.

"В ходе беседы президент Эрдоган указал на важность того, чтобы Турция выступала в качестве посредника в поиске решения российско-украинского кризиса", - пишет агентство.

По его информации, лидеры США и Турции также обсудили региональную политику, а также турецко-американские отношения.

Президент Турции также заявил Байдену о необходимости отменить необоснованные санкции против турецкого оборонного сектора.