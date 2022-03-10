Макрон не считает возможным сейчас запускать процедуры вступления Украины в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон расценивает как важную ожидаемую на открывшемся в Версале в четверг саммите ЕС дискуссию о перспективе вступления Украины в Евросоюз.
"Сегодня у нас об этом состоится дискуссия. Она важная. Потому что в этот период надо направить сильный сигнал Украине и украинцам", - сказал Макрон журналистам перед началом неформальной встречи глав государств и правительств стран Европейского союза.
"И в то же время нужно, чтобы мы проявляли бдительность. Можно ли сегодня открыть процедуру вступления для воюющей страны? Я так не думаю. Должны ли мы закрыть дверь и сказать: никогда? Это было бы несправедливо", - продолжил французский президент.
По его словам, также следует проявлять внимание и не забывать о "равновесии в регионе".
Он, в частности, отметил уязвимость Молдовы, которая зависит от российских энергоносителей, имеет проблему Приднестровья и принимает тысячи беженцев из Украины.
"Нельзя бросить Молдову на этом пути", - сказал президент, который напомнил, что заявки на вступление в ЕС, кроме Украины, подали также Грузия и Молдова.
"Итак, я думаю, что сегодня вечером нам следует послать сигнал, но нам надо также поразмышлять отчасти в рамках этого европейского реформирования, которое мы готовим в связи с конвенцией о будущем Европы, имея в виду, как Европа переосмыслит себя географически", - объяснил Макрон.
Он добавил, что события на Украине при всей их трагичности, станут "элементом, который приведет к полному переформатированию архитектуры нашей Европы".
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