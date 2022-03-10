Убытки Украины от разрушений достигли $100 млрд

Убытки Украины от разрушений в результате военных действий составляют не менее $100 млрд, полностью остановлена половина украинских предприятий, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"В настоящее время около 50% нашего бизнеса не работает. Остальные предприятия работают на пределе своих возможностей", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Peterson Institute for International Economics в четверг.

По предварительным подсчетам, стоимость разрушений, в том числе инфраструктуры, достигла $100 млрд, но это приблизительная оценка, пояснил Устенко.

По его словам, замороженные в различных странах российские активы, включая и резервы российского ЦБ, должны быть направлены на финансирование восстановления на Украине. Просчитывается возможность использовать на эти цели арестованные активы российских олигархов.

ВВП Украины в 2021 году впервые достиг почти $200 млрд.