Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8793 RUR   0.0124 GBR   2.2392 TRY   0.1158

Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 106.02 -2.68 Brent 109.33 -1.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.03.2022 11:01

Walt Disney приостанавливает всю деятельность в РФ

Компания Walt Disney объявила о приостановке всей деятельности в России в связи с событиями на Украине.

В заявлении, опубликованном в четверг, компания напоминает, что ранее приостановила передачу в РФ фильмов для коммерческого кинопроката. Теперь же Walt Disney "делает шаги, направленные на то, чтобы приостановить все остальные виды бизнеса в России. Это касается лицензирования контента и продукции, деятельности Disney Cruise Line, журнала National Geographic".

Компания поясняет, что часть деятельности можно остановить немедленно, но в некоторых случаях по техническим причинам приостановка займет некоторое время. При этом Walt Disney заверяет, что не увольняет своих сотрудников в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az