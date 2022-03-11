США считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа

Администрация США пришла к выводу, что Северная Корея (КНДР) недавно провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа, сообщает Associated Press со ссылкой на информированные источники.
"КНДР испытала ракету, которая больше МБР, протестированной в 2017 года. Та ракета, как считалось, была способна достичь территории США", - пишет агентство.
Associated Press поясняет, что речь, видимо, идет о пусках, проведенных КНДР 26 февраля и 4 марта.
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