США считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа

Администрация США пришла к выводу, что Северная Корея (КНДР) недавно провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа, сообщает Associated Press со ссылкой на информированные источники.

"КНДР испытала ракету, которая больше МБР, протестированной в 2017 года. Та ракета, как считалось, была способна достичь территории США", - пишет агентство.

Associated Press поясняет, что речь, видимо, идет о пусках, проведенных КНДР 26 февраля и 4 марта.