Лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии дать оценку заявкам на вступление Украины, Молдавии и Грузии

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале поручили Еврокомиссии изучить заявки на вступление Украины, Грузии и Молдавии и дать им оценку.

"Европейский совет действовал быстро и попросил Еврокомиссию предоставить оценку заявки", - говорится в посвящённой Украине части заявления, принятого по итогам первого дня саммита.

Руководители стран ЕС также выражают готовность "поддерживать Украину на ее пути в Европу".

"Украина - часть европейской семьи", - подчёркивают участники встречи в верхах.

Кроме того, они отмечают, что Европейский совет "попросил Еврокомиссию передать и оценку заявок Молдавии и Грузии".

Обычно после изучения заявок Еврокомиссией лидеры государств ЕС обсуждают ее рекомендации и принимают решение, предоставлять ли той или иной стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. Далее со страной-кандидатом начинаются переговоры, цель которых - убедиться, что она соответствует целому ряду параметров, необходимых для присоединения к ЕС. Этот процесс может длиться годами. Гарантий того, что он завершится успешно, нет. К примеру, Турция уже несколько десятилетий - кандидат на вступление в Евросоюз. Единого мнения по этой кандидатуре в Европе нет до сих пор.

Перед саммитом в Версале, как сообщалось, лидеры ряда европейских стран предупреждали, что нет механизма, который позволил бы принять ту или иную страну в ЕС по ускоренной схеме.