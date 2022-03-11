Американский сенат одобрил бюджет, включающий помощь Украине

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год, включающий военную и гуманитарную помощь Украине, а также выделение денежных средств на продолжающуюся борьбу с пандемией коронавируса.
Нынешний период финансирования деятельности правительства истекает 11 марта.
Пакет финансовых мер объемом $1,5 трлн предусматривает выделение $13,6 млрд на помощь Украине, при этом примерно половина от этой суммы будет направлена на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны, а остальная часть - на оборонные нужды Украины и союзников США на "восточном фланге НАТО".
Законопроект также определяет объемы трат США на оборону и прочие статьи расходов в 2022 финансовом году.
Так, он предусматривает выделение $730 млрд на финансирование необоронных проектов, что на $46 млрд больше, чем в 2021 финансовом году, и является самым высоким показателем за четыре года. На оборонные расходы предусмотрено $782 млрд - на $42 млрд больше, чем годом ранее.
На борьбу с пандемией коронавируса как в США, так и в других странах мира предлагается выделить $15,6 млрд. В числе мер - подготовка к возможному появлению новых штаммов коронавируса и очередному скачку количества заражений.
Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе
Главы МИД России и Азербайджана обсудили запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы
Алиев и Эрдоган обсудили Украину и двустороннее сотрудничество
Red Wings поставит на рейсы Москва - Стамбул стоместные Superjet
РФ сняла «ковидные» ограничения на полеты в Азербайджан
Ликвидность банковской системы Азербайджана на конец 2021г превышает 36%
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 453,4 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
KOBIA направит 212,5 тыс. манатов на проведение семинаров в сфере ресторанного бизнеса
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новое назначение в AccessBank: Джафар Гамидов назначен Главой Департамента Развития Информационных Технологий
Нигяр Байрамова встретилась с членами Caspian Energy Club
Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров