Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 453,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 453 млн 464 тыс. 764, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 29 тыс. 827 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 454 тыс. 920 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 965 тыс. 464.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 42 млн 984 тыс. 261, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 тыс. 714.
На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 млн 259 тыс. 206 человек, из них скончались 654 тыс. 380.
На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 млн 492 тыс. 815 инфицированных и 140 тыс. 904 умерших.
По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 776,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 965 человек, Индии - 368, Бразилии - 3 тыс. 41, Франции - 2 тыс. 135.
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