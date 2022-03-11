Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанских военнослужащих в различных направлениях со стороны ВС Армении и армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ), находящихся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана.
«С 19:45 10 марта до 08:35 11 марта позиции Азербайджанской армии в направлении Физулинского, Ходжавендского, Агдамского и Ходжалинского районов подверглись обстрелу из стрелкового оружия различного калибра со стороны армянских НФВ в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Также, по информации Минобороны, подразделения ВС Армении с позиций в населенных пунктах Зяркянд, Ашагы Сорджа и Азизли Басаркечарского района (на азербайджано-армянской границе – ИФ) обстреляли позиции Азербайджанской армии в населенных пунктах Еллиджя, Бармагбиня и Юхары Айрым Кяльбаджарского района.
«Подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры по указанным направлениям, среди личного состава и военной техники нашей армии потерь нет», - подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на данный момент ситуация в вышеупомянутых направлениях стабильная, оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана.
Как сообщалось ранее, с конца февраля армянские НВФ в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана ежедневно обстреливают позиции азербайджанских военных.
Э.Шафиев
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