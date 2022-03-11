ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией

Центр территориального строительства и планирования (ЦТСП) при Госкомитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана привлек ООО «Inshaat Servis-2» для строительства, ремонта и восстановления домов и нежилых объектов в Гяндже, разрушенных и поврежденных в результате в результате агрессии ВС Армении в отношении Азербайджана осенью 2020 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 3,5 млн манатов.

Б.Рустамбеков