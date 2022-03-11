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Финансы 11.03.2022 10:48

Глубина финсистемы Азербайджана по итогам 2021г составила около 57% ВВП

Глубина финансовой системы Азербайджана по итогам 2021 года составила 52,6 млрд манатов или 56,6% ВВП, отмечается в отчете правительства за 2021 год.

По итогам 2020 года глубина финансовой системы Азербайджана составила 45,9 млрд манатов или 63% ВВП.

Таким образом, в 2021 году активы финансовой системы Азербайджана увеличились на 14,6%.

"По итогам 2021 года активы финансовой системы Азербайджана оцениваются в 52,6 млрд манатов или 56,6% ВВП (91% ненефтяного ВВП). При этом 73,1% активов финансовой системы приходится на банки (69,9% по итогам 2020 года)", - отмечается в отчете, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В 2021 году по сравнению с 2020 годом активы банков увеличились на 20%.

В структуре активов финансового сектора 24,2% приходится на небанковские кредитные организации (НБКО).

Вклад страхового сектора и инвестиционных компаний в финансовую глубину является незначительным и составляет 2,5% и 0,2% соответственно.

А.Азизов

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Тэги: ФИНСЕКТОР, ГЛУБИНА


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