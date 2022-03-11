Украина полностью отказывается от ядерного топлива из России

Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" заявила, что полностью отказывается от закупок ядерного топлива производства Российской Федерации. "Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", - написала компания в свjем телеграмм-канале в пятницу. Несколькими месяцами ранее "Энергоатом" заявлял, что в случае необходимости сможет договориться с американским производителем топлива Westinghouse о наращивании производства топлива для атомных станций Украины.

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