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ТЭК 11.03.2022 10:53

Премьер Венгрии заявил, что ЕС не будет вводить санкции в отношении поставок российских нефти и газа

ЕС не будет вводить санкции против импорта из России нефти и газа, заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Самый важный для нас вопрос решили благоприятным образом: санкций в отношении газа и нефти не будет, так что Венгрия обеспечена надежным энергоснабжением в предстоящий период", - приводят западные СМИ слова Орбана.

Такое заявление венгерский премьер сделал на фоне проходящего в Версале неформального саммита ЕС.

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Тэги: ВЕНГРИ, ЕС, РОССИЯ, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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