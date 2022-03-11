Премьер Венгрии заявил, что ЕС не будет вводить санкции в отношении поставок российских нефти и газа

ЕС не будет вводить санкции против импорта из России нефти и газа, заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Самый важный для нас вопрос решили благоприятным образом: санкций в отношении газа и нефти не будет, так что Венгрия обеспечена надежным энергоснабжением в предстоящий период", - приводят западные СМИ слова Орбана.

Такое заявление венгерский премьер сделал на фоне проходящего в Версале неформального саммита ЕС.