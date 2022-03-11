РФ сняла «ковидные» ограничения на полеты в Азербайджан

РФ с 9 марта сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь государств, в том числе в Азербайджан, сообщила Росавиация.

"9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства РФ сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", - говорится в сообщении ведомства.

Полеты между РФ и этими странами будут выполняться "на взаимной основе на основании положений двусторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей". При этом отмечается, что авиакомпаниям нужно соблюдать положения постановления главного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".

"Ковидные" ограничения на полеты, введенные в 2020 году, подразумевали сильное сокращение числа рейсов между РФ и другими странами. В течение 2021-2022 гг. ограничения постепенно смягчались.