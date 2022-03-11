Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8793 RUR   0.0124 GBR   2.2392 TRY   0.1158

Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 106.02 -2.68 Brent 109.33 -1.81

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 11.03.2022 11:04

РФ сняла «ковидные» ограничения на полеты в Азербайджан

РФ с 9 марта сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь государств, в том числе в Азербайджан, сообщила Росавиация.

"9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства РФ сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", - говорится в сообщении ведомства.

Полеты между РФ и этими странами будут выполняться "на взаимной основе на основании положений двусторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей". При этом отмечается, что авиакомпаниям нужно соблюдать положения постановления главного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".

"Ковидные" ограничения на полеты, введенные в 2020 году, подразумевали сильное сокращение числа рейсов между РФ и другими странами. В течение 2021-2022 гг. ограничения постепенно смягчались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЗАРУБЕЖЬЕ, АВИАСООБЩЕНИЕ


Похожие новости


Nordwind и PegasFly приостановят зарубежные рейсы с 7 марта "Победа" с 8 марта приостанавливает все зарубежные рейсы Путин предостерег от перехода "красной черты" в отношении России Россия передала свои тесты на COVID-19 в 30 стран мира - глава Роспотребнадзора Путин расценивает войну против русского языка в ряде стран как нарушение прав человека на родную речь и культуру Россия, в отличие от США, не вмешивается в выборы в других странах - МИД РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az