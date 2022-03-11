РФ сняла «ковидные» ограничения на полеты в Азербайджан

РФ с 9 марта сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь государств, в том числе в Азербайджан, сообщила Росавиация.
"9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства РФ сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", - говорится в сообщении ведомства.
Полеты между РФ и этими странами будут выполняться "на взаимной основе на основании положений двусторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей". При этом отмечается, что авиакомпаниям нужно соблюдать положения постановления главного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".
"Ковидные" ограничения на полеты, введенные в 2020 году, подразумевали сильное сокращение числа рейсов между РФ и другими странами. В течение 2021-2022 гг. ограничения постепенно смягчались.
Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе
Главы МИД России и Азербайджана обсудили запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы
Алиев и Эрдоган обсудили Украину и двустороннее сотрудничество
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 453,4 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
KOBIA направит 212,5 тыс. манатов на проведение семинаров в сфере ресторанного бизнеса
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Сенат США одобрил проект бюджета, включающий помощь Украине на $13,6 млрд
Walt Disney приостанавливает всю деятельность в РФ
США считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новое назначение в AccessBank: Джафар Гамидов назначен Главой Департамента Развития Информационных Технологий
Нигяр Байрамова встретилась с членами Caspian Energy Club
Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров