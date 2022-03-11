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СНГ 11.03.2022 11:12

Сенат США одобрил проект бюджета, включающий помощь Украине на $13,6 млрд

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год, включающий военную и гуманитарную помощь Украине, а также выделение новых средств на продолжающуюся борьбу с пандемией коронавируса.

Нынешний период финансирования деятельности правительства истекает 11 марта.

Пакет финансовых мер объемом $1,5 трлн предусматривает выделение $13,6 млрд на помощь Украине, при этом примерно половина от этой суммы будет направлена на гуманитарные цели и поддержку экономики страны, а остальная часть - на оборонные нужды Украины и союзников США в Европе.

Законопроект также определяет объемы трат на оборону и прочие статьи расходов в 2022 финансовом году.

Так, он предусматривает выделение $730 млрд на финансирование необоронных проектов, что на $46 млрд больше, чем в 2021 финансовом году, и является самым высоким показателем за четыре года. На оборонные расходы предусмотрено $782 млрд - на $42 млрд больше, чем годом ранее.

Законопроект позволит увеличить расходы на инициативы в рамках внутренней политики, на которые приходится чуть меньше половины общего объема финансирования, примерно на 7%. В том числе речь идет об увеличении трат на школы и дошкольные учреждения, рынок недвижимости, развитие возобновляемых источников энергии, биомедицинские исследования, а также помощь представителям расовых и других меньшинств.

Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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