Red Wings поставит на рейсы Москва - Стамбул стоместные Superjet

Авиакомпания Red Wings с 15 марта запустит рейсы из Москвы в Стамбул.

Согласно сообщению компании, рейсы будут выполняться на стоместных самолетах Superjet 100.

"Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями - это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов", - отмечает перевозчик.

Superjet 100 - нетипичный для рейсов Москва - Стамбул тип самолета. Обычно авиакомпании используют на этом направлении более вместительные суда, включая широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A330, на которых, в зависимости от компоновки салона, по 300-400 кресел.