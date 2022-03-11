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Транспорт и связь 11.03.2022 11:12

Red Wings поставит на рейсы Москва - Стамбул стоместные Superjet

Авиакомпания Red Wings с 15 марта запустит рейсы из Москвы в Стамбул.

Согласно сообщению компании, рейсы будут выполняться на стоместных самолетах Superjet 100.

"Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями - это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов", - отмечает перевозчик.

Superjet 100 - нетипичный для рейсов Москва - Стамбул тип самолета. Обычно авиакомпании используют на этом направлении более вместительные суда, включая широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A330, на которых, в зависимости от компоновки салона, по 300-400 кресел.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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