JPMorgan активно сворачивает бизнес в России

Американский банк JPMorgan Chase & Co., крупнейший по размеру активов в США, начал процесс выхода с российского рынка.
"В соответствии с директивами правительств по всему миру, мы активно сворачиваем бизнес в России и не планируем запускать новые деловые операции в стране", - цитирует CNBC заявление представителя компании Таши Пелио.
В настоящий момент деятельность банка в России ограничивается "помощью глобальным клиентам в закрытии текущих обязательств, управлением их связанными с Россией рисками, деятельностью в качестве кастодиана для наших клиентов, а также заботой о наших сотрудниках", добавила она.
Штат JPMorgan в России насчитывает менее 200 сотрудников, занятых главным образом в корпоративном и инвестиционном банкинге, сообщила финкомпания.
Накануне о сворачивании российского бизнеса объявил другой ведущий банк Уолл-стрит, Goldman Sachs Group. Кредитный портфель Goldman Sachs в РФ на конец 2021 года составлял около $650 млн.
Citigroup Inc., обладающий наибольшим присутствием в РФ среди всех американских банков, в среду сообщил о начале пересмотра своих операций в России.
Акции JPMorgan в четверг подешевели на 1,2%, тогда как фондовый индекс Dow Jones потерял 0,3%.
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