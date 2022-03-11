JPMorgan активно сворачивает бизнес в России

Американский банк JPMorgan Chase & Co., крупнейший по размеру активов в США, начал процесс выхода с российского рынка.

"В соответствии с директивами правительств по всему миру, мы активно сворачиваем бизнес в России и не планируем запускать новые деловые операции в стране", - цитирует CNBC заявление представителя компании Таши Пелио.

В настоящий момент деятельность банка в России ограничивается "помощью глобальным клиентам в закрытии текущих обязательств, управлением их связанными с Россией рисками, деятельностью в качестве кастодиана для наших клиентов, а также заботой о наших сотрудниках", добавила она.

Штат JPMorgan в России насчитывает менее 200 сотрудников, занятых главным образом в корпоративном и инвестиционном банкинге, сообщила финкомпания.

Накануне о сворачивании российского бизнеса объявил другой ведущий банк Уолл-стрит, Goldman Sachs Group. Кредитный портфель Goldman Sachs в РФ на конец 2021 года составлял около $650 млн.

Citigroup Inc., обладающий наибольшим присутствием в РФ среди всех американских банков, в среду сообщил о начале пересмотра своих операций в России.

Акции JPMorgan в четверг подешевели на 1,2%, тогда как фондовый индекс Dow Jones потерял 0,3%.