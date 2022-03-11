Британские юридические конторы Clifford Chance и Allen & Overy закрывают московские офисы

Известные британские юридические фирмы Clifford Chance и Allen & Overy закрывают свои представительства в Москве на фоне событий на Украине.

"После предыдущих заявлений с осуждением российского вторжения на Украину ... мы приняли решение начать меры по организованному постепенному сворачиванию наших операций в Москве", - говорится в пресс-релизе Clifford Chance.

Аналогичные шаги предпримет и Allen & Overy. Компания отметила, что решение было непростым. В московском офисе фирмы работают 55 человек.

Allen & Overy присутствует в России с 1993 года.