В минздраве Германии считают, что ситуация с COVID-19 в стране продолжает оставаться критической

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что ситуация с COVID-19 в стране остается критичной на фоне стабильного роста случаев заболевания в стране, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

"Мы находимся в ситуации, которую я бы назвал критичной (...) У нас снова серьезный рост показателей", - приводит AP слова Лаутербаха.

"Мы не можем смириться с ситуацией, при которой каждый день умирает от 200 до 250 человек", - добавил он.

При этом, ожидается, что 20 марта в Германии планируют снять все ограничения в рамках борьбы с COVID-19, напоминает AP.

За все время пандемии COVID-19 в Германии было выявлено 16,6 млн. случаев заболевания, 125,6 тыс. человек умерли, а 13,1 млн человек выздоровели.