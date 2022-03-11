В минздраве Германии считают, что ситуация с COVID-19 в стране продолжает оставаться критической

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что ситуация с COVID-19 в стране остается критичной на фоне стабильного роста случаев заболевания в стране, сообщает в пятницу Associated Press (AP).
"Мы находимся в ситуации, которую я бы назвал критичной (...) У нас снова серьезный рост показателей", - приводит AP слова Лаутербаха.
"Мы не можем смириться с ситуацией, при которой каждый день умирает от 200 до 250 человек", - добавил он.
При этом, ожидается, что 20 марта в Германии планируют снять все ограничения в рамках борьбы с COVID-19, напоминает AP.
За все время пандемии COVID-19 в Германии было выявлено 16,6 млн. случаев заболевания, 125,6 тыс. человек умерли, а 13,1 млн человек выздоровели.
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