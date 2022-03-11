Нефть ускорила рост

Цены на нефть ускорили подъем в ходе дневных торгов в пятницу.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 увеличились в цене на $4,11 (3,76%) - до $113,44 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $4,08 (3,85%) - до $110,1 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 2,5%, хотя в ходе торгов обе марки дорожали на 6%.