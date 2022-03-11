Дефицит внешнеторгового баланса Турции в январе подскочил до максимума за 4 года

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Турции в январе увеличилось до $7,11 млрд с $3,84 млрд в декабре, говорится в сообщении ЦБ Турции.

Дефицит баланса обновил максимум с января 2017 года. Между тем аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали еще большего роста, до $7,25 млрд.

Дефицит в торговле товарами вырос в позапрошлом месяце до $8,3 млрд с $2,1 млрд в январе 2021 года, в секторе услуг профицит составил $1,63 млрд против $0,73 млрд.

Совокупный внешнеторговый дефицит за 12 месяцев по январь составил $20,22 млрд.