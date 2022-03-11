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Внешняя политика 11.03.2022 15:31

Глава МИД Азербайджана обсудил с министром обороны Латвии ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках дипломатического форума в Анталье встретился с вице-премьером Латвии, министром обороны Артисом Пабриксом.

«Байрамов проинформировал собеседника о последствиях армянской агрессии против Азербайджана и масштабах ущерба и разрушений на освобожденных территориях, а также о ситуации в регионе в постконфликтный период, подчеркнув в этой связи важность подхода Европейского Союза к международному праву», - сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи Байрамов также затронул тему сотрудничества Азербайджана с ЕС, а также важные вопросы повестки дня, отметив необходимость заключения соглашения с Евросоюзом для Азербайджана.

«Пабрикс, в свою очередь, заявил, что Рига придает особое значение отношениям с Баку и считает Азербайджан своим стратегическим партнером», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Байрамов и Пабрикс также обсудили события в Украине и оказанную Азербайджаном гуманитарной помощи для преодоления кризиса в этой стране, а также другие вызывающие интерес глобальные и региональные вопросы.

Э.Шафиев

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Тэги: ЛАТВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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