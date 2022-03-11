ОЭС откроет в Азербайджане Центр зеленой энергии

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Анатолийского дипломатического форума провел встречу с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе встречи стороны подчеркнули важность создания центра зеленой энергии ОЭС в Азербайджане и, в связи с этим, подписания государствами-членами устава центра и запуска центра в ближайшее время», - отмечается в информации.

Нозири подчеркнул, что энергетические и экономические связи являются основными вопросами повестки дня ОЭС, и подчеркнул важную роль Азербайджана в вопросах экономики, транспорта, энергетики.

Х.Насирзаде