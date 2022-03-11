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Внешняя политика 11.03.2022 15:35

ОЭС откроет в Азербайджане Центр зеленой энергии

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Анатолийского дипломатического форума провел встречу с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе встречи стороны подчеркнули важность создания центра зеленой энергии ОЭС в Азербайджане и, в связи с этим, подписания государствами-членами устава центра и запуска центра в ближайшее время», - отмечается в информации.

Нозири подчеркнул, что энергетические и экономические связи являются основными вопросами повестки дня ОЭС, и подчеркнул важную роль Азербайджана в вопросах экономики, транспорта, энергетики.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, ОЭС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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