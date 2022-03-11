ОЭС откроет в Азербайджане Центр зеленой энергии

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Анатолийского дипломатического форума провел встречу с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«В ходе встречи стороны подчеркнули важность создания центра зеленой энергии ОЭС в Азербайджане и, в связи с этим, подписания государствами-членами устава центра и запуска центра в ближайшее время», - отмечается в информации.
Нозири подчеркнул, что энергетические и экономические связи являются основными вопросами повестки дня ОЭС, и подчеркнул важную роль Азербайджана в вопросах экономики, транспорта, энергетики.
Х.Насирзаде
Китай пока не полностью открыл свой рынок для российского зерна
Avon рассматривает перенос производства из РФ в Польшу
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Власти Азербайджана в 2021г направили свыше 800 млн манатов на борьбу с COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 453,4 млн - университет Хопкинса
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Трюдо объявил о санкциях в отношении 5 россиян и 32 оборонных и промпредприятий РФ
Россия не оправдывается за спецоперацию на Украине - Путин
Россия и Беларусь преодолеют связанные с санкциями трудности - Путин
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Капитальная позиция Yelo Bank-а укрепляется
Прошел очередной выпускной день совместной программы Бакинской высшей школы нефти и Университета Дьюка
Новое назначение в AccessBank: Джафар Гамидов назначен Главой Департамента Развития Информационных Технологий
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров