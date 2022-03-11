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Бизнес и законодательство 11.03.2022 15:39

Avon рассматривает перенос производства из РФ в Польшу

Производитель и продавец косметики и парфюмерии Avon рассматривает возможность переноса производства из РФ в Польшу.

"Наша российская фабрика обеспечивает поставки не только в РФ, но и в Восточную Европу. Мы рассматриваем перенос производства в Польшу, чтобы обеспечивать эти рынки", - говорится в сообщении компании.

Однако перенос производства с российской фабрики повлечет краткосрочные затраты, а также может привести к долгосрочному росту себестоимости, предупредил Avon.

Кроме того, обеспечение поставок сырья и компонентов, а также готовой продукции в РФ могут потребовать от компании дополнительных мер, в противном случае могут возникнуть перебои в производстве.

Завод Avon в России - второй по мощности в Европе. На производстве в Наро-Фоминске выпускается около 800 наименований продукции: шампуни, гели, лосьоны, роликовые дезодоранты, косметические кремы и парфюмерные изделия.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Эйвон бьюти продактс компани" по РСБУ по итогам 2020 года сократилась на 13%, до 21,8 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 11,4%, до 1,6 млрд рублей.

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