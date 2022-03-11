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Дальнее зарубежье 11.03.2022 15:39

НАТО располагает более чем 100 самолетами для обороны восточного фланга альянса

На данный момент НАТО располагает 130 военными самолетами для обороны ее восточного фланга, следует из данных Военно-воздушного командования Североатлантического блока.

"Сегодня у нас есть около 130 боевых самолетов, которые выполняют оборонительное воздушное патрулирование, обеспечивают быстрое реагирование, собирают разведданные, обеспечивают командование и управление, а также круглосуточно и без выходных выполняют миссии по дозаправке в воздухе для защиты наших границ", - сказал командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригиан, выступая на состоявшемся в Рамштайне (Германия) симпозиуме глав штабов ВВС стран-членов НАТО.

На фоне нынешней ситуации на Украине натовские участники симпозиума обсудили действия военной авиации в стратегическом контексте НАТО и в поддержку продолжающегося сдерживания и обороны евроатлантического региона, говорится в сообщении альянса.

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Тэги: НАТО, ВВС, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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