НАТО располагает более чем 100 самолетами для обороны восточного фланга альянса

На данный момент НАТО располагает 130 военными самолетами для обороны ее восточного фланга, следует из данных Военно-воздушного командования Североатлантического блока.

"Сегодня у нас есть около 130 боевых самолетов, которые выполняют оборонительное воздушное патрулирование, обеспечивают быстрое реагирование, собирают разведданные, обеспечивают командование и управление, а также круглосуточно и без выходных выполняют миссии по дозаправке в воздухе для защиты наших границ", - сказал командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригиан, выступая на состоявшемся в Рамштайне (Германия) симпозиуме глав штабов ВВС стран-членов НАТО.

На фоне нынешней ситуации на Украине натовские участники симпозиума обсудили действия военной авиации в стратегическом контексте НАТО и в поддержку продолжающегося сдерживания и обороны евроатлантического региона, говорится в сообщении альянса.