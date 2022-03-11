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СНГ 11.03.2022 15:40

Британия вводит санкции против 386 членов Госдумы за признание независимости «ЛНДР»

Власти Великобритании в пятницу ввели санкции в отношении 386 членов Госдумы в связи с признанием Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", сообщает Даунинг-стрит.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня, 11 марта, ввела санкции против 386 членов Думы, нижней палаты российского парламента, за поддержку украинских сепаратистских районов Луганска и Донецка", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

В документе отмечается, что санкции подразумевают запрет для этих людей на въезд в Великобританию, а также запрет на доступ к активам в Великобритании и ведению бизнеса в стране.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ДУМА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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