Путин сообщил об определенных позитивных сдвигах в переговорах по Украине

Определенные позитивные сдвиги в переговорах с Украиной есть, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я, безусловно, проинформирую вас о ситуации на украинском направлении и, прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся практически на ежедневной основе, там есть определенные такие позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он пообещал Лукашенко поговорить об этом подробнее.