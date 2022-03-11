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СНГ 11.03.2022 15:44

Россия и Беларусь преодолеют связанные с санкциями трудности - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь пройдут через все трудности, связанные с попытками ограничить их развитие путем санкций.

"Есть, конечно, проблемы, связанные с событиями сегодняшнего дня, с известными ограничениями, санкциями и так далее. Но, как мы с вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас. Сейчас в большем масштабе, конечно", - сказал Путин в пятницу в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

При этом Путин выразил уверенность, что и Россия, и Беларусь преодолеют эти трудности.

"Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем большие компетенции, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными. В конечном итоге это пойдет на пользу, так как было и в предыдущие годы", - заявил Путин.

Президент России сказал, что проинформирует Лукашенко о ситуации "на украинском направлении" и, прежде всего о том, как идут сейчас переговоры с представителями Украины".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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