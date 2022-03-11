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Внутренняя политика 11.03.2022 15:43

Алиев сократил состав постоянной рабгруппы при Госкомиссии по делам граждан, попавших в плен и пропавших без вести

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о внесении изменений в Положение о Госкомиссии по делам граждан, взятых в заложники, попавших в плен в пропавших без вести.

Согласно указу, число членов постоянной рабочей группы при Комиссии сокращается с 15 до 8 человек.

Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из вышеупомянутого указа.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, КОМИССИЯ


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