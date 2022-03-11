Россия не оправдывается за спецоперацию на Украине - Путин

Россия не оправдывается за спецоперацию на Украине, сказал президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Лукашенко, говоря о причинах спецоперации на Украине, сказал: "Не сделали бы это за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар, они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси".

"Сегодня эти иностранные наемники идут вдоль границы Беларуси к Чернобыльской станции. Они хотят перерезать пути движения российских войск, ударить в спину, как я говорю - первое. Второе - они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались с белорусско-российских учений. Они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок... Не такие они простые. Что они хотят сделать в Чернобыле - нам еще придется с вами разгадать. Поэтому не надо оправдываться ни перед кем", - сказал Лукашенко.

"Никто не оправдывается", - ответил Путин.