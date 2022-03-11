Трюдо объявил о санкциях в отношении 5 россиян и 32 оборонных и промпредприятий РФ

Канадские власти вводят санкции против пяти россиян и 32 структур, связанных со сферой обороны и производства в РФ, заявил в пятницу канадский премьер Джастин Трюдо.

По данным издания Toronto Star, в частности, под санкциями оказались предприниматели Роман Абрамович и Алишер Усманов, председатель российского избиркома Элла Памфилова, а также Елена Морозова и Игорь Янчук.

Также санкции вводятся в отношении 32 структур в области обороны, энергетики и финансов за их роль в ситуации в Украине.