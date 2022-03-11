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Здравоохранение 11.03.2022 15:50

В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 225 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 790,378 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 270 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек (накануне - 17). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 589 человек.

От COVID-19 вылечились 778,543 тыс. (+583 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 246 человек.

За сутки медики провели 5 161 тестов на коронавирус против 6 356 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 622,919 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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