Казахстан и Кыргызстан договорились об условиях поставок электроэнергии и воды

Казахстан и Киргизия договорились поставлять электроэнергию и воду на взаимовыгодных условиях, говорится в сообщении пресс-службы правительства Казахстана по итогам заседания водного совета.

На заседании совета обсуждались вопросы товарообмена электроэнергией с Киргизией и водообеспечения южных регионов Казахстана, было дано поручение Минэнерго Казахстана не допустить дефицита электричества внутри республики.

Премьер-министра Алихан Смаилов подчеркнул, что обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами является приоритетным.

Ранее сообщалось, что в Киргизии существует дефицит электроэнергии, власти ведут переговоры с соседними странами об импорте.

Министр энергетики Киргизии Айбек Айдаралиев в конце 2021 года говорил, что республика вынуждена импортировать электроэнергию для того, чтобы удержать объем воды в Токтогульском водохранилище (водохранилище на одноименной ГЭС на юге Киргизии) на осенне-зимний период 2022-2023 годов. Из этого водохранилища сбрасывается вода в бассейн реки Сырдарья для нужд Туркестанской и Кызылординской областей Казахстана.

Как говорил в марте 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров, если не обеспечить поставки извне, то Киргизии придется обеспечивать свою страну электроэнергией самостоятельно, однако вследствие этого на вегетационный период не хватит воды.

По его словам, Казахстан уже уведомил киргизскую сторону, что готов экспортировать в Киргизию 0,9-1 млрд кВт.ч электроэнергии.

Токтогульская ГЭС, расположенная в Токтогульском районе Джалал-Абадской области Киргизии, является крупнейшей электростанцией в стране с установленной мощностью 1200 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии - 4,4 млрд кВт.

Площадь поверхности Токтогульского водохранилища - 284 кв. км, полная емкость водохранилища составляет 19,5 кубических километров.