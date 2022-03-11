Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8703 RUR   0.0126 GBR   2.2245 TRY   0.1142

Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 106.02 -2.68 Brent 109.33 -1.81

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.03.2022 19:05

Казахстан и Кыргызстан договорились об условиях поставок электроэнергии и воды

Казахстан и Киргизия договорились поставлять электроэнергию и воду на взаимовыгодных условиях, говорится в сообщении пресс-службы правительства Казахстана по итогам заседания водного совета.

На заседании совета обсуждались вопросы товарообмена электроэнергией с Киргизией и водообеспечения южных регионов Казахстана, было дано поручение Минэнерго Казахстана не допустить дефицита электричества внутри республики.

Премьер-министра Алихан Смаилов подчеркнул, что обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами является приоритетным.

Ранее сообщалось, что в Киргизии существует дефицит электроэнергии, власти ведут переговоры с соседними странами об импорте.

Министр энергетики Киргизии Айбек Айдаралиев в конце 2021 года говорил, что республика вынуждена импортировать электроэнергию для того, чтобы удержать объем воды в Токтогульском водохранилище (водохранилище на одноименной ГЭС на юге Киргизии) на осенне-зимний период 2022-2023 годов. Из этого водохранилища сбрасывается вода в бассейн реки Сырдарья для нужд Туркестанской и Кызылординской областей Казахстана.

Как говорил в марте 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров, если не обеспечить поставки извне, то Киргизии придется обеспечивать свою страну электроэнергией самостоятельно, однако вследствие этого на вегетационный период не хватит воды.

По его словам, Казахстан уже уведомил киргизскую сторону, что готов экспортировать в Киргизию 0,9-1 млрд кВт.ч электроэнергии.

Токтогульская ГЭС, расположенная в Токтогульском районе Джалал-Абадской области Киргизии, является крупнейшей электростанцией в стране с установленной мощностью 1200 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии - 4,4 млрд кВт.

Площадь поверхности Токтогульского водохранилища - 284 кв. км, полная емкость водохранилища составляет 19,5 кубических километров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az