Продажи автомобилей в Китае в январе-феврале выросли на 7,5%

Продажи автомобилей в КНР в январе-феврале выросли на 7,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составили 4,27 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM).

В том числе в прошлом месяце реализация машин увеличилась на 18,7% - до 1,74 млн. В частности, продажи пассажирских автомобилей повысились на 27,8%, достигнув 1,49 млн.

При этом реализация транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) составила 368 тыс., что почти втрое превзошло показатель за февраль 2021 года. Тем не менее, относительно января продажи снизились на 18,6%.

Объем производства автомобилей в феврале подскочил на 20,6% в годовом исчислении - до 1,81 млн, приводит данные CAAM агентство "Синьхуа". Экспорт взлетел на 60,8% и достиг 180 тыс. автомобилей.

CAAM сообщила, что в 2021 году Китай экспортировал свыше 100 тыс. автомобилей в Россию и менее 10 тыс. - на Украину. Это составляет примерно 5-6% от общего объема поставок.