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ТЭК 11.03.2022 20:02

Геннадий Тимченко не номинирован в совет директоров НОВАТЭКа, представители TotalEnergies остаются

Бизнесмен Геннадий Тимченко, акционер "НОВАТЭКа", не вошел в список кандидатов в его новый совет директоров, следует из решения совета директоров компании.

Представители французской TotalEnergies - Арно ле Фолль и Доминик Марион, которые сейчас входят в совет директоров, утверждены в качестве кандидатов.

Новыми двумя кандидатами на одно освободившееся место являются Эммануэль Киде и директор центра энергетики Сколково Ирина Гайда.

Киде является президентом Франко-российской торгово-промышленной палаты, где Тимченко возглавляет деловой совет.

В "ВолгаГруп", которая управляет активами Тимченко, "Интерфаксу" заявили, что бизнесмен остается акционером и "НОВАТЭКа", и "СИБУРа".

В 2014 году в отношении Тимченко были введены санкции США, за день до их введения бизнесмен продал 17% в "СИБУРе" Кириллу Шамалову, сыну акционера банка "Россия", оставив себе 15%.

После начала военной операции России в Украине против Тимченко были введены санкции Евросоюзом, Японией и Великобританией.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются бизнесмены Михельсон (24,76%) и Тимченко (23,49%), TotalEnergies - (19,4%), "Газпром" (9,99%), за рубежом обращается менее 20% акций.

Наиболее крупным реализуемым проектом "НОВАТЭКа" сейчас является "Арктик СПГ 2", акционерами которого также являются TotalEnergies, китайские и японские компании.

Другие кандидаты уже присутствуют в совете директоров - Андрей Акимов, Арно ле Фолль, Робер Кастень, Татьяна Митрова, Доминик Марион, Леонид Михельсон и Александр Наталенко.

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