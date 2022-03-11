На западе Франции отмечено распространение птичьего гриппа

Около 1,2 млн голов домашней птицы забито и на очереди еще 3 млн из-за распространения птичьего гриппа на западе Франции, главным образом в департаменте Вандея, сообщила газета "Фигаро".

Министерство сельского хозяйства страны объяснило французским СМИ в пятницу, что такая мера необходима для того, чтобы обезопасить территорию от инфекции.

По данным ведомства, нынешний размах распространения этого вирусного заболевания птиц далеко превосходит прошлогоднюю эпизоотию.

Неделю назад СМИ Франции сообщали о быстро распространявшемся заболевании как в дикой природе, так в птицеводческих хозяйствах. Только в одной Вандее 4 марта насчитывалось 58 подтвержденных очагов птичьего гриппа, а в целом по стране - 443.