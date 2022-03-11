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Дальнее зарубежье 11.03.2022 20:23

Представители США встретились в Анталии с талибами

Делегация США во главе со спецпредставителем этой страны в Афганистане Томом Уэстом встретилась в Анталии с представителями контролирующего Афганистан движения "Талибан", сообщает в пятницу вечером МИД талибов.

"Сегодня министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан (так талибы называют свое правительство) мавлави Амир Хан Муттаки провел трехстороннюю встречу с министром иностранных дел и заместителем премьер-министра Катара шейхом Мухаммадом бин Абдель Рахманом Аль Тани и специальным представителем США в Афганистане Томом Уэстом", - говорится в сообщении МИД талибов в твиттер.

Сообщается, что на встрече также присутствовал министр информации и культуры талибов мулла Хайрулла Хайрха.

"Министр иностранных дел Катара рассказал о миссии Катара и США в Афганистане и сказал, что такие встречи отвечают интересам всех сторон. Также спецпредставитель США предоставил информацию о будущей политике своей страны в отношении Афганистана, добавив, что США работают над тем, чтобы сделать экономику Афганистана самодостаточной", - сообщает МИД талибов.

Делегации США, Катара и талибов прибыли в Анталию для участия в дипломатическом форуме по проблемам Афганистана. Форум пройдет до 13 марта девизом "Перекодирование (перезагрузка) дипломатии".

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ВСТРЕЧА


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