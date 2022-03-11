AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере. Тендер объявлен на салфетки.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: До 18:00 18.03.2022
Ереван может обратиться к МГ ОБСЕ по вопросу начала мирных переговоров с Баку - МИД Армении
Байрамов встретился в Турции с главами МИД Венесуэлы и Сомали
Состоялась презентация официального сайта Управления Государственного Заповедника Города Шуша
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Продажи автомобилей в Китае в январе-феврале выросли на 7,5%
НБКО «International» планирует размещение облигаций на 2 млн манатов
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Встреча Путина и Лукашенко продолжалась более пяти часов
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Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров