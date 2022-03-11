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Внешняя политика 11.03.2022 18:28

Байрамов встретился в Турции с главами МИД Венесуэлы и Сомали

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Дипломатического форума в Анталье в пятницу встретился со своим венесуэльским коллегой Феликсом Пласенсией Гонсалесом.

"Министры обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, а также сотрудничества на многосторонних площадках, включая Движение неприсоединения", - сообщили в МИД Азербайджана.

Байрамов и Гонсалес также подчеркнули перспективы расширения сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, отметили важность расширения взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Байрамов в пятницу в рамках форума также провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисаидом Мусе Али.

"Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения", - отметили в МИД.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования, а также другие вызывающие интерес вопросы.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ВСТРЕЧИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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