Ереван может обратиться к МГ ОБСЕ по вопросу начала мирных переговоров с Баку - МИД Армении

Армения обратится к сопредседателям Минской группы ОБСЕ по вопросу начала нацеленных на подписание соглашения о мире с Азербайджаном переговоров, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
"Подписанию соглашения (о мире с Азербайджаном - ИФ), безусловно, должен предшествовать переговорный процесс на эту тему, а поскольку взаимные заявления еще не переросли в конкретный переговорный процесс, так как у двух стран нет богатого опыта прямых переговоров, в ближайшее время Армения, вероятно, обратится к посредникам (сопредседателям Минской группы ОБСЕ) по вопросу начала мирных переговоров", - сказал Унанян армянскому госинформагентству "Арменпресс".
По его словам, в настоящее время вопрос находится в разработке.
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