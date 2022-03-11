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Внешняя политика 11.03.2022 18:35

Ереван может обратиться к МГ ОБСЕ по вопросу начала мирных переговоров с Баку - МИД Армении

Армения обратится к сопредседателям Минской группы ОБСЕ по вопросу начала нацеленных на подписание соглашения о мире с Азербайджаном переговоров, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Подписанию соглашения (о мире с Азербайджаном - ИФ), безусловно, должен предшествовать переговорный процесс на эту тему, а поскольку взаимные заявления еще не переросли в конкретный переговорный процесс, так как у двух стран нет богатого опыта прямых переговоров, в ближайшее время Армения, вероятно, обратится к посредникам (сопредседателям Минской группы ОБСЕ) по вопросу начала мирных переговоров", - сказал Унанян армянскому госинформагентству "Арменпресс".

По его словам, в настоящее время вопрос находится в разработке.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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