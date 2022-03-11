Министры обороны России и Турции провели телефонные переговоры, обсудили Украину и Ближний Восток - Минобороны РФ

Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает в пятницу российское военное ведомство.

"В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине и в Ближневосточном регионе. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили вопросам, связанным с эвакуацией турецких граждан из украинских городов через гуманитарные коридоры", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.