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Дальнее зарубежье 11.03.2022 18:42

ЕС будет готовить четвертый пакет санкций против РФ - фон дер Ляйен

Евросоюз будет готовить четвертый пакет санкций против РФ, заявила в пятницу на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Теперь мы будем готовить четвертый пакет санкций", - сказала она, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Эти санкции еще сильнее изолируют Россию от мировой экономической системы", - добавила она.

Со своей стороны, Макрон заявил, говоря о возможных будущих санкциях, что "рассматриваются все возможные варианты".

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ГОТОВНОСТЬ


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