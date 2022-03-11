ЕС будет готовить четвертый пакет санкций против РФ - фон дер Ляйен

Евросоюз будет готовить четвертый пакет санкций против РФ, заявила в пятницу на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Теперь мы будем готовить четвертый пакет санкций", - сказала она, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Эти санкции еще сильнее изолируют Россию от мировой экономической системы", - добавила она.

Со своей стороны, Макрон заявил, говоря о возможных будущих санкциях, что "рассматриваются все возможные варианты".