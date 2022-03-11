Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8703 RUR   0.0126 GBR   2.2245 TRY   0.1142

Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 106.02 -2.68 Brent 109.33 -1.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.03.2022 19:08

Япония отправила Украине бронежилеты и каски

Япония отправила на Украину помощь, которая включает бронежилеты и каски, сообщает японское министерство обороны.

В сообщении Минобороны в твиттере говорится, что самолет "КС-767 приземлился в аэропорту ближнего зарубежья Украины", на его борту, в частности, партия бронежилетов JSDF.

Также в министерстве сообщили, что на Украину были отправлены каски.

"Самолет С-2 с бронежилетами и касками для Украины вылетел с авиабазы Михо", - сказано в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЯПОНИЯ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Второй украинец заразился коронавирусом на борту лайнера "Diamond Princess", подтверждает Киев Зеленский рассказал премьеру Японии о "последних сдвигах в направлении прекращения войны" в Донбассе Зеленский может посетить Японию в октябре Премьер Японии выступает за сохранение антироссийских санкций до полного выполнения Минских соглашений Климкин полетит в Японию за финансовой и гуманитарной помощью Экс-премьер Японии Мори сожалеет о критике в мире действий России в отношении Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az