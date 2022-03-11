ЕС не может экстренно принять в свои ряды страну, находящуюся в состоянии войны - Макрон

ЕС не может применить исключительные меры по вступлению в ЕС страны, которая находится в состоянии войны, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Мы должны показать уважение и солидарность с народом и лидерами Украины. И я могу понять эмоциональный ответ и ожидания, которые есть там. Вчера Еврокомиссия передала очень сильный и ясный сигнал о судьбе Украины в Европе и пути к ее судьбе в ней. Можем ли мы применить исключительные меры к стране, которая находится в состоянии войны, без соблюдения критериев? Ответ - нет", - сказал Макрон в пятницу на пресс-конференции по результатам неформального саммита лидеров ЕС в Версале.
Он также заявил, что ЕС не может принять Молдавию с наличием российских военных в Приднестровье, зависимостью от российского газа и беженцами.
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