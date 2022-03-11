Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8703 RUR   0.0126 GBR   2.2245 TRY   0.1142

Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 106.02 -2.68 Brent 109.33 -1.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.03.2022 19:35

Макрон не исключает отключение от SWIFT Газпромбанка и Сбербанка, эмбарго на энергоресурсы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает исключение еще группы российских банков от системы SWIFT и эмбарго на нефть и газ из РФ.

"Ничего из того, что вы сказали, не запрещено", - сказал он на пресс-конференции в Версале, отвечая на вопрос журналиста, спросившего, может ли ЕС в будущем решить отключить от SWIFT Сбербанк и Газпромбанк и ввести эмбарго на российские нефть и газ.

Макрон пояснил, что дальнейшая санкционная политика стран ЕС будет зависеть от развития событий на Украине.

1во ми

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, РОССИЯ, БАНКИ


Похожие новости


Макрон: Франция готова и впредь содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Азербайджан намерен расширять связи с ЕС - Алиев Макрон заявил Путину о необходимости выработки решения кризиса в Украине - Елисейский дворец Макрон готов приложить новые усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины - Елисейский дворец Макрон рассчитывает в воскресенье провести разговор с Путиным Франция построит как минимум шесть атомных реакторов в ближайшие десятилетия - Макрон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az