Макрон не исключает отключение от SWIFT Газпромбанка и Сбербанка, эмбарго на энергоресурсы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает исключение еще группы российских банков от системы SWIFT и эмбарго на нефть и газ из РФ.

"Ничего из того, что вы сказали, не запрещено", - сказал он на пресс-конференции в Версале, отвечая на вопрос журналиста, спросившего, может ли ЕС в будущем решить отключить от SWIFT Сбербанк и Газпромбанк и ввести эмбарго на российские нефть и газ.

Макрон пояснил, что дальнейшая санкционная политика стран ЕС будет зависеть от развития событий на Украине.

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