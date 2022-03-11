Зеленский сообщил, что в его телефонном разговоре с Байденом удалось согласовать дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, в ходе которого лидеры двух стран согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и санкции против РФ.

"Провел предметный разговор с Джо Байденом (...) Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию",- написал Зеленский в своем твиттере.